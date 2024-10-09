أرتيتا وثنائي مدريدي على رأس المرشحين لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي!

من يأتي بعد بيب؟

أشعل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بات التكهنات من جديد، بشأن مصيره مع النادي السماوي في الموسم المقبل.

وفتح جوارديولا الباب من جديد أمام رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الجاري، مع نهاية عقده في صيف 2025، حيث اكتفى بالقول "ما يجب أن يحث سوف يحدث".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 4 مرشحين محتملين لخلافة جوارديولا في السيتي، بعد حقبة ممتازة للمدرب الإسباني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو الخليفة المثالي لجوارديولا، حيث لعب تحت قيادته في بايرن ميونخ، ويعرف أفكاره جيدًا".

الخيار الثاني بالطبع هو الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي عمل تحت قيادة جوارديولا كمساعد لعدة سنوات في قيادة مانشستر سيتي، قبل أن يخوض تجربة مميزة للغاية مع آرسنال.

أما ثالث الخيارات فهو مدرب جيرونا "ميشيل"، والذي قدم أوراق اعتماده في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيكون التوقيع معه أكثر سهولة، حيث يتواجد النادي ضمن مجموعة سيتي جروب (المالكة لمانشستر سيتي).

رابع الخيارات هو أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، الذي لا يعمل منذ الرحيل عن ريال مدريد في 2021، علمًا بأنه أول مدرب في التاريخ يفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية (2016 و2017 و2018).