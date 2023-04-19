أرتيتا لا يمانع مغادرة آرسنال من أجل حلم ريال مدريد!

أرتيتا يرغب في خلافة أنشيلوتي في ريال مدريد!

مع اقتراب الموسم الكروي 2022/2023 من خط النهاية أصبح التكهن بمستقبل المدربين أمر لا مفر منه، أحد أبرز المقاعد الساخنة والمستقبل الغامض يتمحور حول ملعب سانتياجو برنابيو، والمدرب الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي الذي يملك عرضًا من منتخب البرازيل.

أنشيلوتي في حالة إذا فاز بكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا فسيظل مكانه آمنًا، لكن الفشل في نهائي الكأس أو الإقصاء المؤلم من أعلى بطولة أوروبية قد يغير مستقبله ويغادر ريال مدريد في النهاية.

الفريق الإسباني الذي ابتعد عن المنافسة على الدوري الإسباني بشكل شبه رسمي، يفكر في المستقبل، مع وجود أكثر من أسم لقيادة الفريق فنيًا خلفًا للمدرب الإيطالي حال رحيله.

وقال ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق في برنامج YouTube Vibe with Five: "سمعت أن أنشيلوتي يمكن أن يغادر الفريق الأبيض هذا الصيف، وأن أرتيتا يتطلع للذهاب إلى ريال مدريد".

وأكد فرديناند في حديثه على أن أرتيتا سيكون على استعداد ليكون مدربًا لريال مدريد، حتى لو لم يتمكن من قيادة آرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يركز أرتيتا الآن على محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، وقد تسببت التعثرات في الأسابيع الأخيرة من عودة مانشستر سيتي إلى المنافسة بقوة مع الجانرز على اللقب.