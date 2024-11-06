فيديو | ماذا تفعل يا أرتيتا؟ .. حماس مدرب آرسنال يضعه في موقف محرج خلال مواجهة إنتر

اضطر المدرب الإسباني للاعتذار في النهاية خجلًا!

على خط الملعب حيث منطقة المديرين الفنيين، أحيانًا يحدث شد وجذب، عصبية زائدة وانفعالات، لكن ما قام به الإسباني ميكيل أرتيتا؛ مدرب آرسنال الإنجليزي، كان مختلفًا، لدرجة أنه تفاعل مع هجمة محتملة لفريقه برد فعل غريب للغاية.

الجانرز يحلون ضيوفًا على النيراتزوري اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ونجح أصحاب الأرض في اقتناص نقاط المباراة بفضل ضربة جزاء، إثر لمسة يد داخل منطقة الـ18، نفذها هاكان تشالهان أوغلو بنجاح في الدقيقة 3+45 من عمر الشوط الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن في الدقيقة 63 من عمر المباراة، تحمس أرتيتا بشكل كبير مع اللقاء حتى نسي نفسه وحاول إدخال الكرة إلى أرض الملعب بيده بينما كانت في طريقها إلى الخارج في وقت كان فريقه مستحوذًا عليها داخل وسط ملعب إنتر، في محاولة لتنظيم هجمة، لإدراك التعادل.

وبالطبع ما كان من الحكم إلا أن يشهر الكارت الأصفر في وجهه على الفور، بينما قدم أرتيتا اعتذاره للاعبي إنتر وسط علامات الخجل على وجهه.

وفي النهاية لم تنجح محاولات المدرب الإسباني لمساعدة فريقه لإدراك التعادل، وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النيراتزوري إلى النقطة العاشرة، ليرتقي للمركز الخامس في جدول الترتيب مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن ليفربول؛ صاحب الصدارة، ومتأخرًا بفارق الأهداف فقط عن كل من سبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو وستاد بريست الفرنسيين.

أما آرسنال فيحل بالمركز الـ12 وتجمد رصيده عن سبع نقاط.