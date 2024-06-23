"أربكت العالم أجمع" .. ميسي يكشف تأثير حقبة جوارديولا على كرة القدم!

ميسي يواصل المديح بطريقة لعب جوارديولا التي صنعت حقبة برشلونة الذهبية..

كشف النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن رأيه إزاء حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع برشلونة، وتأثيرها على تاريخ كرة القدم.

وصنع جوارديولا مسيرة تاريخية مع برشلونة، في الفترة بين عامي 2009 و2012، حيث قاد كتيبة من النجوم، تضم ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، للتتويج بـ14 لقبًا، بين الدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، وكأس العالم للأندية (مرتين).

وأضاف ميسي، في مقابلة مع "كلانك ميديا"، "كانت حقبة جوارديولا مُربكة بعض الشيء، الجميع أراد أن تلعب فرقهم بنفس الطريقة".

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وتابع ميسي "لقد بدأوا يتحدثون إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-7 سنوات، بأنه يتعين عليهم اللعب بسرعة وبلمستين، أعتقد أنه ينبغي لهذه السن أن يحدث معها ما حدث لي، ليس علينا أن ننتزع عفوية الجميع".

وكان ميسي قد أثار جدلًا بتصريح سابق حول مدربه في برشلونة، خلال عام 2022، قائلًا إن جوارديولا تسبب في كثير من الضرر لكرة القدم، بسبب طريقة لعبه، بدا الأمر سهلًا للغاية وبسيطًا، لدرجة أن الجميع أراد تقليده، مضيفًا "بلا شك هو أفضل مدرب عاصرته على الإطلاق، لديه شيء مميز".

ورحل ميسي عن برشلونة في 2021، بعد 21 عامًا قضاها بين الفئات السنية، وحتى وصوله إلى الفريق الأول في عام 2005، حيث لعب 778 مباراة، سجل خلالها 672 هدف وصنع 303 تمريرة حاسمة، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، فيما قرر بطل كأس العالم (فيفا قطر 2022)، أن يخوض تجربة احترافية ثالثة في نادي إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو 2023.