أربعة فقط أفضل .. انطلاقة آرسنال تدخل تاريخ البريمييرليج

حقق نادي آرسنال واحدة من أفضل بدايات الأندية الإنجليزية في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حققت 12 انتصار في أول 14 مباراة مقابل التعرض لهزيمة وتعادل وحيد، بمجموع نقاط 37 نقطة.

وحقق أربع أندية فقط بداية مماثلة لآرسنال أو أفضل منها، بداية من مانشستر سيتي في موسم 2017/2018، وليفربول 2019/2020 حيث جمعوا 40 نقطة كأفضل من حققوا بداية في البريمييرليج.

Only FOUR sides in Premier League history have achieved a better start to a season than Arsenal this year. 😳 pic.twitter.com/sTRGt43WQH