أراوخو يهاجم التحكيم: كان يمكنني التسجيل لولا ركلة الجزاء التي لم تحتسب!

لاعب برشلونة يؤكد أحقية فريقه في نتيجة أفضل.

أكد رونالد أراوخو لاعب برشلونة أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بحلول نهاية الشوط الأول من عمر الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها "ماركا"، وقال أراوخو: "المباراة خرجت عن السيطرة، لقد كان الشوط الأول عظيمًا، وكان يمكننا تسجيل المزيد، نحن نشعر بالحزن لكن علينا أن نكمل".

وأضاف: "الأمر يبدو لي أننا لنا ركلة جزاء، لو لم يتم دفعي كان من الممكن أن أسجل، على الأقل كان يجب مراجعة الحالة، لكن هذا أمر يخص الحكام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل عن وضع المنافسة هذا الموسم مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلًا وأكمل: "في العام الماضي خسرنا الكلاسيكو الأول وأيضًا حققنا الفوز بالدوري، علينا أن نستمر في المضي قدمًا".

جدير بالذكر أنه هناك حالة أخرى موضع شك في المباراة طالب فيها نجوم ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء على حساب رونالد أراوخو.