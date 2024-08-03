أراوخو يتمرد على برشلونة.. وتصرف غريب من "سبورت" بعد نشر الخبر!

أراوخو يعلن العصيان على برشلونة...

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة حول موقف رونالدو أراوخو، مدافع برشلونة، مع الفريق الكتالوني، بعد تعرضه إلى إصابة خلال الفترة الماضية.

وكان أراوخو، قد تعرض إلى إصابة العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2024، ومن المنتظر أن يغيب بسبب تلك الإصابة حتى مطلع العام المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس عدم تسجيل أراوخو بسبب إصابته، حتى شهر يناير المقبل حين عودته إلى الملاعب مرة أخرى وتعافيه من الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أراوخو، مستاء من موقف إدارة برشلونة، ولا يستبعد الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

ومن جانبها قامت صحيفة "سبورت" بحذف التقرير بعد وقت قصير من نشره، مما يشير إلى سيناريوهات عديدة تخص مدى صدق تلك المعلومات التي نشرتها، أو مدى غضب إدارة النادي الكتالوني منها.