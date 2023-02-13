أراوخو: لو كنت مكان أليماني لأعدت ميسي فورًا وقمت بضم هذا اللاعب!

نجم دفاع برشلونة يتحدث عن العودة الممكنة لليونيل ميسي.

أكد الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة إنه سيكون سعيدًا للغاية لو عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد لصفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها إن عودة ميسي ستكون مميزة لكونه اللاعب الأفضل في العالم.

وقال أراوخو: "عودة ميسي؟ سنرى، لكنني سأحب ذلك للغاية، ذلك سيكون مميزًا فهو أفضل لاعب في العالم وسأكون سعيدًا بعودته".

وأضاف: "لو كنت مكان ماتيو أليماني (المدير الرياضي لنادي برشلونة) كنت سأوقع مع رودريجو بنتانكور وليونيل ميسي".

جدير بالذكر أن برشلونة يحلق في الوقت الحالي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد وللأخير مباراة إضافية.