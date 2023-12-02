مفارقة غريبة تجمعه بكوندي

قام المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بتوجيه رسالة إلى المدرب تشافي هيرنانديز، بعدم شعوره بالراحة باللعب في مركز الظهير الأيمن.

المركز الطبيعي لأراوخو هو قلب الدفاع ولكن قدوم المدافع الفرنسي جول كوندي من إشبيلية، جعل تشافي يشرك الأوروجوياني كظهير، وهو المركز الذي تألق فيه كثيرًا، ومع ذلك لا يريد الاستمرار في اللعب به.

وقال أراوخو في تصريحات لقناة "beIN SPORTS":"لا أحب اللعب كظهير أيمن، أفضل المشاركة كقلب دفاع".

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وتأتي المفارقة أن أراوخو يلعب بمركز الظهير الأيمن في أوروجواي ويرفض الأمر في برشلونة، ونفس الموقف لزميله جول كوندي الذي يشارك في نفس المركز مع برشلونة وكذلك منتخب فرنسا ولكنه يعترض عليه كثيرًا في الفريق الكتالوني على وجه التحديد.

وفي نهاية حديثه قال أراوخو إن مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني ستكون صعبة للغاية، موجهًا النصيحة لفريقه بالحذر من الثنائي ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان.