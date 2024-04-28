رفض 3 أضعاف الراتب.. مانشستر يونايتد يفتح خزائنه لنجم برشلونة!

بايرن ميونخ يريده أيضًا!

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا في الميركاتو الصيفي المقبل، يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بنجم دفاع الفريق رونالدو أراوخو، الذي يحظى باهتمام كبير من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بايرن ميونخ يستهدف عرض 80 مليون يورو على برشلونة من أجل الفوز بخدمات النجم الأوروجوائي، إلا أن مانشستر يونايتد يفكر في أكثر من ذلك بكثير.

وأوضحت أن فريق المدرب إريك تين هاج يتطلع للتعاقد مع أراوخو، من أجل تعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل، علمًا بأنه حاول ضمه قبل موسمين وفشل.

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وجدد أراوخو عقده مع برشلونة حينئذ، رغم عرض مانشستر يونايتد راتبًا ضخمًا عليه، يعادل 3 أضعاف ما عرضه برشلونة، إلا أنه اختار المشروع الكتالوني.

وحسب "سبورت"، يبدو أن الأمور قدد تتغير في الميركاتو الصيفي المقبل، رغم رغبة اللاعب المبدئية في الاستمرار، في ظل أزمة برشلونة المالية.