"أراد قتال نجم برشلونة".. النصر يخطط لتعويض لابورت بـ"عاشق الإصابات"

النصر يخطط لرحيل لابورت في الصيف..

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وضع نادي النصر، بدائل للإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة، الذي أبدى رغبة في العودة إلى بلاده، ومغادرة الأصفر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأفاد موقع todofichajes بأن الدولي الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، يعد ضمن حسابات النصر في الميركاتو، تحسبًا للرحيل المحتمل للإسباني لابورت، رغم ارتباط الأخير بعقد مع "العالمي" حتى يونيو 2026.

ويمتلك خوسيه خيمينيز، قصة تعود إلى ديسمبر الماضي، وتحديدًا في مباراة القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز البرسا بهدف أحرزه جواو فيليكس في الدقيقة 28، فيما دخل خيمينيز في جدال حاد مع زميله السابق فيليكس، الذي واجهه بغضب بعد ارتكاب خطأ عليه خارج منطقة الجزاء، حيث قال لاعب أتلتيكو "هل تريد القتال؟"، فأجاب جواو "لقد ضربتني.. لقد ضربتني"، ليغضب مدافع أتلتي ويجيب "نعم، هل تريد القتال أم ماذا؟".

وبلغت حدة الغضب بمدافع أتلتيكو، إلى ضرب أحد الجدران، أثناء خروجه من الملعب، ما تسبب في إصابته بكدمات في يده، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في برشلونة، في اليوم التالي للمباراة، وارتداء واقي لليد، فيما تعرض لإصابتين؛ الأولى في أوتار الركبة، والثاني في الفخذ، ليغيب عن عدد من المباريات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

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وكان خيمينيز قد وقع على عقد طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد، في أكتوبر الماضي، ليمتد حتى 2028، فيما لعب المدافع الأوروجوياني 27 مباراة مع الفريق، في كافة المسابقات، خلال الموسم الجاري، وصنع تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

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