أديداس تكشف عن القمصان الأساسيّة والاحتياطيّة للاتحاد السعودي لكرة القدم

القميص الأساسي مستوحى من التّراث الغني للمملكة العربية السّعودية، وطموحاتها المستقبليّة بما يتماشى مع رؤية 2030.

• القميص الاحتياطي يحيي الحياة البرّية في السّعودية من خلال طبعة فريدة من نوعها لجلد الفهد العربي.

• سيتوفر كلا القميصين على موقع adidas.com ولدى بعض تجّار التجزئة من أديداس اعتبارًا من الأول من سبتمبر.

اليوم، وبكلّ فخر تكشف شركة أديداس عن القمصان الجديدة الأساسيّة والاحتياطيّة للاتّحاد السعودي لكرة القدم. وتمثّل هذه القمصان علامة بارزة، إذ تحتفل بالتاريخ الكروي العريق للمملكة العربية السّعودية بينما تحتضن مستقبلاً مليئاً بالابتكار والتّغيير.

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وتحتفل شركة أديداس بالكشف عن القمصان الجديدة من خلال حملتها "Yours to Write" "لك أن تكتب"، والتي تسلّط الضوء على التزام المملكة بتطوير كرة القدم مع إحياء وتكريم تراثها الثّقافي والطبيعي، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية الفهد العربي المهدَّد بالانقراض. يضمّ فيلم الحملة لاعبين من المنتخب الوطني للرّجال — سعود عبد الحميد، وعبد الرحمن غريب، وصالح الشهري، وعلي العجمي، وعلي البليهي، وعبد الإله المالكي، وعبد الله الخيبري — إلى جانب نجوم من مختلف الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية للسيدات، بما في ذلك البندري مبارك وبسمة الشنيفي. ويضم الفيلم أيضًا مشجّع كرة القدم السعودي الشّهير عطية المرقي في دور الفنان الذي يقوم بالأداء الصّوتي. وتعكس الحملة التزام المملكة برعاية المواهب الشّابة وإلهام الرياضيّين المستقبليّين، حيث تضم أيضًا لاعبين من المنتخبات الوطنية للشباب، مما يرمز إلى مستقبل كرة القدم السعودية وفخر الأمة، والذي بدوره يرسّخ إرث كرة القدم في المملكة العربية السّعودية للأجيال القادمة.

يتميّز القميص الجديد باللّون الأخضر المفعم بالحيويّة، والذي يعكس التّراث الغني للمملكة وطموحاتها المستقبليّة. الطقم المستوحى من عناصر مشروع NEOM ومشاريع رؤية أخرى لعام 2030، يجسّد طموحات المملكة العربية السعودية المستقبلية وروحها التطلّعية، بينما يعكس طابع المملكة في الانسجام بين التّقاليد والحداثة. وفي الوقت نفسه، يكرّم القميص الاحتياطي الفهد العربي، ويحتفل بالتراث الغني للمملكة العربية السّعودية والحياة البرّية فيها. ويتميّز القميص بنقشة معقّدة لجلد الفهد، وهو يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها الطبيعي وتعزيز الارتباط العميق بالطبيعة.

تمّ تصميم القمصان الأساسيّة والاحتياطيّة باستخدام تقنية AEROREADY التي تمتصّ العرق والرّطوبة وتمّ إدخال إضافات شبكية لتعزيز التّهوية وُضِعَت بشكل استراتيجي، مما يضمن راحة اللاعبين على أرض الملعب ويمنح بالراحة للجمهور أثناء تشجيعهم. تم تصنيع المجموعة أيضًا من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100%، مما يعزِّز التزام أديداس بالقضاء على النفايات البلاستيكية.

وتعليقاً على الكشف عن الزي الجديد، قال بلال فارس، المدير العام لشركة adidas EMC: "نحن فخورون بكوننا جزءًا من ازدهار كرة القدم في المملكة والاحتفال بإطلاق القمصان الجديدة للاتّحاد السّعودي لكرة القدم سواء على أرضه أو خارجها. إنّ ارتداء قميص المنتخب الوطنيّ يمثل أكثر من مجرّد ملابس رياضيّة؛ إنه رمز قويّ للفخر والوحدة الوطنيتين. هذه المجموعات الجديدة تشكّل جسرًا يقوّي الصّلة بين الأجيال، وتجسّد روح وألوان المملكة.

هدفنا في أديداس هو التّواصل مع الرياضيّين الشّباب من خلال مزج عناصر الحنين للوطن مع التّراث الثقافي الذي قاد كرة القدم السّعودية لفترة طويلة. بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم SAFF، نحن متحمّسون للاستفادة من عزم وقوة كرة القدم السّعودية في كل من مباريات الرّجال والسّيدات، وإلهام العديد من لاعبي كرة القدم الشباب طوال رحلتهم في هذه اللعبة"

واحتفالاً بوصول القمصان الجديدة الأساسيّة والاحتياطيّة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "إنّ تمثيل المنتخب الوطني السّعودي هو مصدر شرف كبير، والقميص الجديد هو رمز لإرث أولئك الذين مهّدوا الطريق للاعبينا اليوم.

"نحن فخورون بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا في أديداس لإطلاق قمصاننا الجديدة، المستوحاة من الهندسة المعمارية الفريدة من رؤية أمتنا 2030 وبالتالي الحفاظ على الفهد العربي. وستدعم هذه المجموعة الجديدة منتخباتِنا الوطنية على كافة المستويات لمواصلة تطوير اللعبة هنا في المملكة وصنع التاريخ والمجد على السّاحة الدولية".

وتُعَدُّ هذه القمصان شهادة على إرث كرة القدم السعودية، حيث تربط الماضي بالمستقبل وتقوّي الصلة بين أفراد الأمة من خلال الشّغف المشترك بهذه اللعبة.

ستتوفر أطقم المباريات الأساسيّة والاحتياطيّة، سواء الخاصّة بالملعب أو للمشجّعين، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، على adidas.com وفي متاجر البيع بالتجزئة التّابعة لشركة أديداس.