أديداس والأهلي المصري يجتمعان في كأس العالم للأندية ترويجاً لحملة "أنت قدها" العالمية

تم إطلاق القميص الأساسي الجديد لعام 2025/26 كرمز للإرث والغاية والفخر

بينما يستعد نادي الأهلي المصري للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، تحتفل أديداس بلحظة فريدة ضمن شراكتها طويلة الأمد مع "نادي القرن" من خلال إطلاق فصل جديد من حملتها العالمية، "أنت قدها."

تحتفل الحملة المتأصلة في إيمان أديداس بأن الإيجابية والعزيمة يمكنها أن تغير معايير اللعبة، ونادي الأهلي هو أفضل مثال على ذلك، حيث بني الفريق على الوحدة والتراث وصوت مشجعيه.

تستهل الحملة مشوارها عبر فيلم سينمائي قصير يجسد الجزء العاطفي لرحلة النادي إلى كأس العالم للأندية 2025. من استاد التتش إلى اللحظة الأخيرة في القاهرة، يسلط الفيلم الضوء على لحظات الدعم من المدربين وزملاء الفريق والمشجعين - مما يظهر كيف يمكن لثقة المشجعين أن تأخذ اللاعبين عبر القارات. يُختتم الفيلم بلحظة عاطفية تعبر عن قوة إيمان كابتن النادي محمد الشناوي، خلال ترديده لشعار الحملة: "أنت قدها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تتماشى الحملة مع جهود أديداس العالمية لتعزيز التأثير الإيجابي في الرياضة، كما هو موضح مؤخرا في دراسة "تأثير منطقة الاحتياط" - وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين المدربين وأولياء الأمور والمشجعين وزملاء الفريق للمساعدة على جعل الرياضيين يؤمنون بعبارة"أنت قدها".

بالإضافة إلى الحملة، تكشف أديداس بكل فخر عن الطقم الأساسيلنادي الأهلي لموسم 2025/26الذي سيتم ارتداؤه خلال مباريات كأس العالم للأندية 2025. يتميز هذا القميص الذي يعتبر تكريما لقميص النادي الأسطوري في بطولة عام 2006 برسومات تاريخية وتقنية أداء عصرية وعبارة "نادي القرن" على الياقة الخلفية - كتذكير بالإرث الذي يدفع النادي نحو الأمام.

قال محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي:”ارتداء هذا الشعار يعني حمل آمال الملايين. ما يدفعنا للأمام ليس فقط التدريب أو التكتيكات — بل هو إيمان محبينا. هذا الإيمان... هو كل شيء بالنسبة لنا."

وأضاف وسام أبو علي، سفير أديداس ومهاجم نادي الأهلي: "تتمحور هذه الحملة حول إظهار كيف يمكن للدعم من المشجعين ومن المجتمع ومن بعضنا البعض دفع الرياضيين نحو العظمة. قصة الأهلي تمثل أكثر من مجرد نادي، إنه حراك يقوده الإيمان. وهذا هو جوهر حملة 'أنت قدها'".

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وأكمل مو هاني، سفير أديداس وظهير أيمن في نادي الأهلي: "عندما تسمع اسمك من المدرجات أو تشعر بذلك الدعم خلال اللحظات الصعبة - هذا ما يرفع من مستواك. تذكرنا هذه الحملة بأن الإيمان بالقدرات ليش أمراً شخصياً، بل هو جماعي. وهذا ما يحدث كل الفرق."

سيتوفر الطقم الجديد اليوم على adidas.com وفي متاجرأديداس مختارة في مصر وميامي والمملكة العربية السعودية والإمارات.

بينما يخطو نادي الأهلي على الساحة العالمية مرة أخرى، لا يأخذون معهم طموحهم وحسب، بل يحملون صوت منطقة بأكملها. والرسالة واضحة: أنت قدها.