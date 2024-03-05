"يتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة"

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف جيل مانزانو حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا، التي انتهت بالتعادل (2-2)، جدلًا واسعًا بعدما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لحظة إرسال عرضية تسببت في هدف لريال مدريد (لم يحتسب).

وذكر موقع Archivo VAR، فإن اللجنة الفنية للحكام أبلغت مانزانو بأنه تقرر استبعاده، بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه في مباراة فالنسيا وريال مدريد.

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وأوضح الموقع أن مانزانو يدرك الخطأ الذي ارتكبه، ويتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة، وينتظر تحديد فترة إيقافه عن إدارة المباريات في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا (الوصيف) و8 نقاط عن برشلونة (الثالث)، علمًا بأن فالنسيا يحتل المركز التاسع بـ37 نقطة، مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة.