أدخل وأخرج بلا هدف .. طقوس غريبة لرئيس إنتر لإسقاط مانشستر سيتي بنهائي دوري الأبطال!

هل تنجح هذه المرة؟

كشف ستيفن تشانج رئيس نادي إنتر الإيطالي، عن بعض الطقوس الغريبة التي يقوم بها قبل المباريات الهامة منذ توليه منصبه من أجل التفاؤل.

إنتر يستعد لمواجهة شرسة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا، السبت، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة التركية إسطنبول، طمحًا في إضافة بطولة جديدة لرصيده من الألقاب.

وفي حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال تشانج:"في دوري أبطال أوروبا هناك خرافة أقوم بها دائمًا، قبل المباريات أزور متجر Moncler لكني أدخل وأخرج دون القيام بأي عملية شراء".

ويعتبر متجر "Moncler" الذي تحدث عنه مالك إنتر أحد أشهر المتاجر في عالم الموضة والملابس ولديه العديد من الفروع بمختلف أنحاء العالم.

يذكر أن إنتر أنهى موسم 2022/2023 بالمركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي بـ72 نقطة، بينما حصل على لقب كأس إيطاليا، في انتظار موقفه من إمكانية تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم.