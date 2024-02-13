"أدار ظهره لباريس".. برشلونة يضع عينه على "نجم" المشروع الجديد

هل تنجح خطة الـ200 مليون يورو؟

يتطلع نادي برشلونة لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين على الساحة الأوروبية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "التعاقد مع الدولي البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، يعد ضمن أولويات الإدارة الكتالونية في الصيف".

ويمتد عقد لياو مع ميلان حتى عام 2028، وهناك شرط جزائي في عقده بقيمة 150 مليون يورو، قابل للتفاوض.

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ويعاني برشلونة من مشاكل مالية كبيرة، لكنه يحاول بيع استوديوهات النادي والتي يبلغ دخلها 200 مليون يورو، وهو ما سيفتح الباب أمام تسجيل اللاعبين والدخول في الصفقات.

وأوضحت الصحيفة أن "لياو أصبح على رأس الأسماء التي يسعى برشلونة لضمها، بعد اتجاه ليروي ساني، الذي ارتبط بالنادي الكتالوني خلال الموسمين الماضيين، للتجديد مع بايرن ميونخ".

وختمت: "لياو لا يرغب في التجديد لميلان، كما لا يحبذ فكرة العودة إلى فرنسا، رغم اهتمام باريس سان جيرمان، ويعتقدون في برشلونة أنه اللاعب الذي قد يصنع الفارق في المشروع الجديد، مع خليفة المدرب تشافي هيرنانديز".