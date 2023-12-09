أخيرًا .. لاس بالماس يعلن القيمة الحقيقية لانتقال بيدري إلى برشلونة

هناك بعض البنود رفعت قيمة الصفقة

يعتبر النجم الإسباني بيدري أحد أهم اللاعبين في برشلونة منذ قدومه للفريق، ولكن الغريب لا يعلم أحد القيمة الفعلية التي تم دفعها لضمه.

من المعروف أن القيمة الأولية التي دفعها النادي الكتالوني هي 5 ملايين يورو لضم اللاعب في 2019، ولكن هناك بعض الشروط المتعلقة بالصفقة جعلت نادي لاس بالماس يحصل على المزيد من الأموال.

وهذا ما أكده ميجيل أنخيل راميريز رئيس النادي الإسباني، حيث قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"الصفقة تتجاوز 20 مليون يورو، لا يمكنني إعطاء التفاصيل لأنني لا أتذكرها بالضبط لكننا تخطينا هذه القيمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أعتقد أنه كان هناك خمسة بنود عندما تعاقد معه برشلونة، ثلاثة من أصل خمسة ملايين يورو تم دفعها بالفعل، وهناك بند آخر يتعلق بالمباريات الدولية ومتغير لا أتذكره، مما يعني أن الصفقة تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو".

يذكر أن بيدري البالغ من العمر 21 سنة لعب 117 مباراة بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 9 بكل البطولات.