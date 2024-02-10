أخيرًا وبعد طول انتظار .. تحديد موعد عودة محمد العويس إلى الملاعب

تعرف على موعد عودة محمد العويس إلى التدريبات الجماعية

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غاب محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال عن الملاعب منذ مدة طويلة، بعد إصابته في الظهر، ولكن تم تحديد موعدًا للعودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية للزعيم.

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وكان العويس قد سافر إلى فرنسا، من أجل إجراء عملية جراحية على مستوى الظهر، حيث كان يشتكي من آلام قوية، تسببت في غيابه عن مباريات الفريق، وأيضًا لم يُشارك مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن العويس سيعود إلى التدريبات الجماعية نهاية شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن ينهي البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني خيمينيز طبيب الهلال، يتابع آخر التطورات المتعلقة بالبرنامج التأهيلي الخاص بمحمد العويس، من أجل العودة إلى الملاعب.

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ويعتمد نادي الهلال بصفة أساسية على الحارس المغربي ياسين بونو، حيث كان العويس هو البديل الأول له، بالإضافة إلى أنه الحارس الأساسي للأخضر السعودي.

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