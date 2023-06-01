أخيرًا .. كريم بنزيما يستقر على قراره النهائي مع ريال مدريد !

هل ينضم للاتحاد السعودي الموسم القادم؟

يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لإنهاء رحلته الطويلة مع ريال مدريد، من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية الموسم القادم.

النجم المخضرم عقده ينتهي مع ريال في 30 يونيو 2023، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن لتوقيعه على عقد جديد، ليستقر على مغادرة سانتياجو برنابيو بشكل صادم.

موقع "The Athletic" أشار إلى أن بنزيما سيرحل عن ريال مدريد، وسط ترقب من نادي اتحاد جدة السعودي للموقف، حيث من المتوقع أن تكون وجهته القادمة في دوري روشن مع زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وتأتي هذه الأنباء بعد قصة نشرها بنزيما على حسابه بموقع "إنستجرام" يظهر فيها خلال حمله للكرة الذهبية مع جملة "الأهداف، البطولات، الأسلوب، الأسطورة، من الأعظم على الإطلاق".

يذكر أن صاحب الـ35 سنة قضى 14 عامًا مع ريال مدريد منذ انتقاله من ليون الفرنسي، ونجح في تسجيل 353 هدفًا بقميص الفريق بكل البطولات وحصل على 24 لقبًا.