أخيرًا حسم موقفه .. فيراتي يرد على عرضي الهلال والأهلي

تعرف على موقف فيراتي من العروض التي وصلت له

GOAL

حسم النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من العروض التي وصلت له مؤخرًا من الهلال والأهلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال والأهلي قدما عرضين إلى فيراتي من أجل إقناعه بالانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته في الرحيل عن فريقه.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فيراتي كان يشعر بالغضب تجاه مدربه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، بسبب طريقة إدارته للفريق، وتعامله مع سوق الانتقالات.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس عقدت مناقشات طارئة مع فيراتي وإنريكي، انتهت بحل الأزمة بين الطرفين، وبالتالي تراجع اللاعب عن فكرة الرحيل ورفض العروض التي وصلت له.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وكان الهلال يبحث عن تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع فيراتي، ليلعب بجوار البرتغالي روبن نيفيش، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه لاعب برشلونة الإسباني.

GOAL