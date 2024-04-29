الساعات الماضية شهدت جدلًا بشأن مشاركة كانتي في الكلاسيكو من عدمه..

بعد ساعات من الجدل.. اتضحت الصور النهائية، بشأن مصير مشاركة متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

الاتحاد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويبدو أن كانتي، أصبح جاهزًا بنسبة 100%، للمشاركة مع العميد الاتحادي في الكلاسيكو؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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سعيد أعلن مشاركة متوسط الميدان الفرنسي المخضرم، في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، بشكل طبيعي للغاية؛ بعد الشفاء من الإصابة.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن خماسي المنتخب الأولمبي "زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي ومروان الصحفي"، شاركوا في التدريبات الجماعية للاتحاد أيضًا، إلى جانب نجولو كانتي.

جدير بالذكر أن هذا الخماسي عاد إلى نادي الاتحاد، في الساعات القليلة الماضي؛ بعد توديع منتخب السعودية الأولمبي، مسابقة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، من دور ربع النهائي؛ وضياع حلم المشاركة في أولمبياد باريس 2024.