أخيرًا تصدى لركلة جزاء .. ميتروفيتش يقدم لدي خيا هدية نهاية الموسم!

دي خيا يتصدى لأول ركلة جزاء في أولد ترافورد منذ عام 2014!

تصدى دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد لركلة جزاء من اللاعب ألكسندر ميتروفيتش، على ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على نظيره فولهام اليوم الأحد في ختام مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وكان فولهام متقدمًا بنتيجة المباراة 1-0 ثم حصل على ركلة جزاء بعد خطأ كاسيميرو على توم كايرني، ونفذ ميتروفيتش ركلة الجزاء ولكن تصدى دي خيا لها ببراعة.

وكانت هذه أول ركلة جزاء يتصدى لها دي خيا في جميع المسابقات منذ أن حرم إسماعيل سار لاعب واتفورد في عام 2021 من التسجيل في شباكه.

جدير بالذكر أن آخر ركلة جزاء تصدى لها دي خيا في أولد ترافورد في عام 2014 عندما منع لايتون بينز من التسجيل وساعد يونايتد على الفوز بنتيجة 2-1 على إيفرتون.

ولا يزال مستقبل حارس مرمى مانشستر يونايتد غير مؤكد بينما يتجه نحو نهاية عقده ومن المتوقع أن يمدد عقده مع النادي، وفاز دي خيا بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن حافظ على نظافة شباكه 16 مرة.