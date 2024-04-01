أخيرًا .. أخبار سعيدة لدفاع النصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

النصر يُواجه الهلال في الثامن من إبريل القادم

لا يمر النصر بأفضل فتراته في الموسم الجاري، سواء من حيث النتائج أو جاهزية اللاعبين، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وفقد عمليًا فرصه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي، ويغيب عنه عديد النجوم للإصابة وأبرزهم تاليسكا وعبد الإله العمري.

المدرب لوكاس كاسترو حصل أخيرًا على أخبار سعيدة بشأن دفاع الفريق، تمثلت بعودة سلطان الغنام وتعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في الـ17 من فبراير الماضي وأبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

صحيفة الرياضية أفادت أن الجهاز الطبي يُفضل عدم المجازفة بعودة الغنام للعب المباريات كاملة حاليًا، بل يعمل على عودته تدريجيًا حتى يكون جاهزًا تمامًا لخوض مباراة السوبر السعودي أمام الهلال في الـ8 من إبريل الجاري.

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وقرر الجهازان الفني والطبي للنصر أن تبدأ مشاركة الظهير الأيمن في المباريات بدءًا من مواجهة ضمك يوم الجمعة القادم في الجولة الـ27 من دوري روشن.

النصر يأمل في التتويج بكأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين لإنقاذ موسمه بعد خروجه من دوري الأبطال وفقدان فرصه في دوري روشن.