أخيرًا أخبار سارة ... تطورات في إصابة لاعب برشلونة وعودته للملاعب مبكرًا

أخبار سارة بشأن إصابة لاعب برشلونة الجديد...

يعيش برشلونة، فترة صعبة في الوقت الحالي بسبب كثرة إصابات لاعبيه، إذ يعاني الفريق الكتالوني من غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات.

ومن بين تلك الإصابات، هي إصابة فيتور روي، لاعب الفريق المقرر انضمامه إلى صفوف البلوجرانا، في يناير المقبل قادمًا من فريق أتلتيكو باراناينسي.

وكان روي، قد تعرض إلى إصابة في شهر سبتمبر الماضي، وبحسب التقارير الصحفية آنذاك، كان من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة طويلة وخضوعه لعملية جراحية.

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وسرعان ما استجاب اللاعب للعلاج، وبحسب ما ذكره وكيل أعمال اللاعب، فإن إصابة روي تحسنت بشكل كبير، وسيكون لائقًا عند انضمامه إلى برشلونة في يناير القادم.

ومن المنتظر وبحسب التقارير الصحفية، أن يعود روي للمشاركة من جديد مع فريقه الحالي أتلتيكو باراناينسي، في شهر نوفمبر المقبل، إذ يعمل الفريق البرازيلي على التأهل لبطولة ليبرتادوريس العام المقبل.