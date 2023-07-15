أخيرًا .. انفراجة كبرى في مفاوضات الأهلي والسيتي حول محرز وتحديد موعد الكشف الطبي

الأهلي يُحاول ضم الدولي الجزائري منذ أسابيع

أحدث النادي الأهلي أخيرًا اختراقًا في مفاوضاته مع مانشستر سيتي حول ضم الجناح الجزائري رياض محرز، حيث أكد خبير الانتقالات رودي جاليتي حدوث انفراجة في المحادثات الدائرة منذ عدة أسابيع.

النادي السعودي حصل على موافقة محرز على اللعب له منذ فترة ليست بالقصيرة، لكنه واجه صعوبات بالغة في إقناع بطل إنجلترا بالتخلي عنه هذا الصيف، خاصة مع إصرار المدرب بيب جوارديولا على بقائه وحاجته له.

جاليتي أكد عبر تويتر صباح اليوم السبت أن محرز بات أقرب للأهلي من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن السيتي رحب بالعرض الأخير من الفريق السعودي وبات قريبًا من الموافقة عليه، ومضيفًا "القرار النهائي للسيتي متوقع خلال الساعات القليلة القادمة".

صحيفة هاتريك الإلكترونية السعودية تقدمت خطوة عن جاليتي وزفت البشرى لجمهور الراقي، حيث أكدت عبر تويتر أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين والإجراءات الرسمية للصفقة متوقع إتمامها خلال الساعات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محرز من المتوقع أن يصل إمارة دبي يوم غدٍ الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة ثم توقيع العقود مع الأهلي.