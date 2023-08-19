أخيرا وجد برشلونة الحل.. تفاصيل الاتفاق مع مانشستر سيتي لضم كانسيلو

ساعات حتى حسم الصفقة بشكل رسمي...

تواصل إدارة برشلونة، العمل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على حسم التعاقد مع ظهير أيمن، واقتربت إدارة الفريق الكتالوني بالفعل من إيجاد ضالتها في التعاقد مع جواو كانسيلو.

جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، خرج من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني لفريقه، وارتبط بالخروج من صفوف الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارًا إلى بايرن ميونخ.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، توصلت بالفعل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع اللاعب البرتغالي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كانسيلو، سينضم إلى صفوف برشلونة، خلال الأيام القادمة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود بند شراء إلزامي بنهاية الإعارة.

وكشفت الصحيفة عن بعض تفاصيل الاتفاق بين الفريقين، والذي ينص على أن برشلونة قد يفعل بند الشراء، في بعض الحالات مثل مشاركة اللاعب في 70% من مباريات الفريق الكتالوني هذا الموسم، وكذلك تأهل الفريق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تفعيل بند الشراء، في الصيف المقبل، من المنتظر أن يتم حسم الصفقة بمبلغ يصل إلى 30 مليون يورو.