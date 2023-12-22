مشهد غامض يثير الجدل في مباراة النصر والاتفاق

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لا يمر لقاء واحد فقط لنادي النصر؛ إلا وأثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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هذا الأمر استمر في مباراة النصر أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

النصر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة؛ بعد لعبة مهارية أكثر من رائعة، من الجناح السنغالي الكبير ساديو ماني.

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بعد احتساب الحكم "الركلة الجزائية".. ذهب ماني إلى رونالدو؛ حيث أخذ الثنائي في تبادل الحديث لفترة طويلة؛ قبل أن يقوم الأسطورة البرتغالية، بتنفيذ الركلة الذي جاء منها الهدف الثالث للفريق النصراوي.

الحديث الغامض بين رونالدو وماني، أثار الجدل في الشارع الرياضي؛ حيث فسر البعض اللقطة، برغبة النجم السنغالي في تنفيذ الركلة ورفض الأسطورة البرتغالية ذلك، بينما توقع آخرون بأن ساديو، هو من تنازل عن الكرة لكريستيانو؛ من أجل صدارة الهدافين.

ومن المحتمل أن يكون تنازل ساديو ماني عن الركلة، لصالح كريستيانو رونالدو، هو الأكثر واقعية؛ خاصة أن الثنائي احتفل بالهدف النصراوي معًا، دون وجود أي مشاكل.

رونالدو بهدفه من الركلة الجزائية، تصدر جدول هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 17 هدفًا، متفوقًا على الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

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