أخطر أسرار الميركاتو .. لوكا مودريتش اتفق مع الأهلي ووعد الهلال منع التوقيع الرسمي

مفاجآت وأسرار خطيرة في مفاوضات النادي الأهلي مع لوكا مودريتش

كواليس خطيرة ظهرت على الساحة الرياضية السعودية، بشأن مفاوضات النادي الأهلي، مع النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

مودريتش البالغ من العمر 37 سنة، ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد، أو الرحيل إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد النادي الأهلي.

الإعلامي الرياضي وليد الصيعري فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه اتفاق الراقي مع النجم الكرواتي في وقتٍ سابق؛ حيث كان اللاعب قريبًا للغاية من التوقيع بشكل رسمي.

وكشف الصيعري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تدخل أحد الوكلاء، الذي أوقف توقيع لوكا على عقوده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن هذا الوكيل، وعد لوكا مودريتش، بعرض مالي أكبر من نادي الهلال؛ وذلك بعد فشل الأخير في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي رفض عرضًا تاريخيًا للانضمام إلى الزعيم الهلالي، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلًا الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بمبلغ أقل بكثير.