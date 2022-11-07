أخطائه أكثر من تسديداته .. رونالدو يُحقق رقم مُخزٍ في الدوري الإنجليزي

هل حان وقت الاعتزال يا رونالدو؟

هل اقترب وقت الاعتزال؟.. كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد يمر بتراجع كبير في المستوى، بعد بداية ضعيفة ظهر فيها كلاعب بديل مع الشياطين الحمر، بدأ البرتغالي في الدخول إلى التشكيل الأساسي رويدًا رويدًا، لكن المحصلة ليست ما يُنتظر من لاعب يعد الأفضل في تاريخ اللعبة.

وسلطت شبكة "هوسكورد" الضوء على إحصائية مخزية لقائد منتخب البرتغال، الذي قام بسبع أخطاء، مقابل تسديده للكرة ست مرات فقط خلال ظهوره هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا خاض 10 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بمعدل 520 دقيقة فقط، حيث شارك في 4 مباريات بشكل أساسي فقط، وسجل هدف وحيد جاء في شباك إيفرتون.

رونالدو طلب بداية الموسم الرحيل عن مانشستر يونايتد، وتغيب عن الفترة التحضيرية لموسم الشياطين الحمر، قبل أن يفشل في إقناع ناديه بالموافقة على رحيله ليعود إلى الفريق، كما عوقب البرتغالي الدولي بالاستبعاد من مواجهة تشليسي، بعدما غادر مقاعد البدلاء قبل نهاية مواجهة اليونايتد وتوتنهام.

ولايزال مستقبل رونالدو مع اليونايتد موضع شك، حيث قد يتكرر أمر رحيله في يناير القادم مع بداية سوق الانتقالات الشتوية، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا، حيث ينتهي عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.