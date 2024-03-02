أخرجوه عن شعوره .. "الطعمية" تدفع حجازي للرد على إهانات جماهير الهلال

هجوم شرس على النجم المصري من مدرجات الزعيم

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تعرض الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، إلى هجوم شرس من جماهير الهلال، خلال مباراة فريقه أمام الزعيم بكلاسيكو الدوري السعودي.

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وسقط الاتحاد، في فخ الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتشرت عدة مقاطع من مدرجات جماهير الهلال على موقع "X" (تويتر سابقًا)، وهي تهاجم أحمد حجازي وتسخر منه بلفظ "طعمية"، وذلك بعد تسجيل الهدف الثالث للزعيم والذي قتل المباراة.

ودفعت هذه الهتافات اللاعب المصري للرد على إهانات جماهير الهلال، لكنه وضع يده فوق فمه حتى لا يظهر كلامه أمام الكاميرات، وهو تصرف غير معتاد من مدافع الاتحاد.

وكان حجازي قد أثار جدلًا واسعًا في المباراة، بعدما طالب بركلة جزاء خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد تعرضه للشد من السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، إلا أن حكم اللقاء ألغى قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR).

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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