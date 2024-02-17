أخبر زملاء الزنزانة بخطته.. أول قرار لداني ألفيش بعد الخروج من السجن!

البرازيلي المثير للجدل دائمًا..

بعد أن رفضت المحكمة الإفراج المشروط عن البرازيلي داني ألفيش فيما يتعلق باتهامه بارتكاب جريمة الاغتصاب، وعدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين إسبانيا والبرازيل، يتكشف مزيد من التفاصيل عما ينويه اللاعب البرازيلي الأسطوري عقب الخروج من تلك التجربة.

برنامج "تاردي آر" الإسباني الذي يقدمه فرانك بلانكو، استضاف مجموعة من الصحفيين المطلعين على العديد من الأمور التي تخص قضية ألفيش.

قالت سيلفيا سالامو إنها تحدثت مع زميل ألفيش في الزنزانة، وإنه أخبرها عن أن اللاعب قال لزملاء الزنزانة أكثر من مرة إنه فور أن يخرج من السجن سيأخذ قرار العودة إلى وطنه، البرازيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



ويحاول محامو ألفيش جلب قرار بالخروج المؤقت من السجن كي يتمكن البرازيلي من عيش حياته بحرية حتى وهو على ذمة القضية، وإذا حدث ذلك فإن ألفيش سيغادر إلى البرازيل فورًا.

وأوضحت سالامو أنها تحدثت إلى العديد من زملاء ألفيش، وأن هذه الشهادة "الكاشفة" على حد تعبيرها، ليست الأولى التي تجمعها مع شخص داخل السجن.