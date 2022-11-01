أخبار ريال مدريد: هازارد إلى أستون فيلا .. وعرض ضخم لخطف كانسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يريد التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد في يناير المقبل.

ويرغب الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الجديد في تعزيز صفوف فريقه بداية من فترة الانتقالات الشتوية، ويرى أن هازارد سيكون حجر الزاوية في مشروعه الجديد في ملعب "فيلا بارك".

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي ميلان الإيطالي لم يستسلم في سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

التقرير أشار إلى أن أسينسيو وصل إلى مفترق طرق في علاقته مع ريال مدريد، في ظل عدم وجود أنباء حقيقية عن نية النادي الملكي في تجديد عقد لاعبه.

ميلان حاول ضم أسينسيو في الصيف الماضي، لكنه اصطدم بالقيمة التي حددها ريال مدريد للاعبه، والتي وصلت إلى 30 مليون يورو.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن وجود رغبة لدى ريال مدريد في التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل.

التقرير أكد أن توتنهام لن يقبل برحيل سون بأقل من 70 مليون يورو، وأن ريال مدريد قد يرضخ ويتعاقد مع الكوري الجنوبي بهذه القيمة لتقوية خط هجومه قبل بداية الموسم المقبل.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض ضخم من أجل الحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو ظهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يضع كانسيلو على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الدفاع، بالنظر إلى إجادة البرتغالي للعب في أكثر من مركز.

لكن العقبة الرئيسية في تحرك ريال مدريد لضم كانسيلو تتمثل في أن عقده يمتد حتى صيف 2027.

ولذلك فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن كانسيلو في الصيف المقبل.