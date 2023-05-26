أخبار ريال مدريد: رغبة في ضم مهاجم فرانكفورت وتفاصيل عقد بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 26 مايو 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للنادي الملكي في الميركاتو؟

يطمح جمهور ريال مدريد دائمًا في سيطرة فريقهم على كل شيء، كيف لا وهو أكثر المتوجين بالألقاب على المستوى الأوروبي؟.

لذلك تكون مواسم الانتقالات دائمًا مسرحًا لتحركات قوية من ريال مدريد الذي يطمح دائمًا لانتداب أفضل اللاعبين والمواهب حول العالم.

هذا يتكرر قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، العديد من الأسماء على طاولة الميرنجي، والرئيس فلورنتينو بيريز يحشد الدعم من أجل تعزيز صفوف كتيبة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات ريال مدريد في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 مايو 2023:

مهاجم آينتراخت فرانكفورت يدخل على رادار ريال مدريد

تفاصيل جديدة في عقد بيلينجهام مع ريال مدريد

حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد من جديد

أسينسيو يرفض تمديد عقده مع ريال مدريد

مهاجم آينتراخت فرانكفورت يدخل على رادار ريال مدريد

أكد سانتي أونا في تصريحات جديدة على موقع "تويتر" بأن ريال مدريد يريد التعاقد مع كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بالميركاتو الصيفي.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن النجم الذي أضاع الفرصة الأشهر في كأس العالم قطر 2022، تكلفته ستكون عالية بالنسبة لريال وهو ما يجعل العملاق الإسباني مترددًا في الدخول بشكل رسمي في مفاوضات مع ناديه.

تفاصيل جديدة في عقد بيلينجهام مع ريال مدريد

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عن تفاصيل جديدة في عقد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد بعد رحيله المتوقع عن بوروسيا دورتموند.

وقال رومانو إن عقد بيلينجهام سيمتد حتى عام 2029، ومن المقرر أن يتحسن راتبه بشكل تدريجي في كل موسم يلعب مع الفريق الإسباني.

وأكد كذلك أن الصفقة محسومة بنسبة 100% ومن المقرر توقيع العقود بشكل رسمي عقب انتهاء منافسة دورتموند على لقب الدوري هذا الموسم.

حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد من جديد

ارتبط المدافع المغربي أشرف حكيمي الفترة الماضية بالرحيل عن باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى بالميركاتو الصيفي القادم.

الصحفي سانتي أونا كشف على موقع "تويتر" أن هذه الأنباء صحيحة بالفعل، بل يعتبر حكيمي العودة لريال أحد أهم أحلامه الكروية.

أسينسيو يرفض تمديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رفض ماركو أسينسيو تمديد عقده مع ريال مدريد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن أسينسيو قرر عدم الاستمرار مع ريال مدريد بسبب خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرينجي.