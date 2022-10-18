أخبار ريال مدريد: تشواميني يُبعد كانتي .. وبيريز يغلق الباب بوجه مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن الفرنسي نجولو كانتي لا يحبذ فكرة الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، بسبب تواجد مواطنه أوريليان تشواميني في النادي الملكي.

عقد كانتي مع تشيلسي الإنجليزي ينتهي في صيف 2023، ومن غير المحتمل أن يجدد الفرنسي الدولي عقده في ملعب "ستامفورد بريدج".

إلا أن كانتي لا يرى أن ريال مدريد كوجهة محتملة له بالنظر إلى تألق تشواميني في "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "todofichajes" الإسبانية كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل الفرنسي.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد مستعد لتلبية طلبات ليل للتخلي عن نجمه الشاب، بدفع 60 مليون يورو لجلبه إلى "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي نيوكاسل الإنجليزي قرر دخول سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في الصيف المقبل.

الإسباني الدولي يجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ميلان الإيطالي، بالنظر إلى انتهاء عقده مع ريال مدريد في صيف 2023.

ومن غير المرجح أن يعرض ريال مدريد عقدًا جديدًا على أسينسيو، حيث سيتركه يرحل بالمجان مع نهاية عقده الحالي.

قلل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بشكل واضح من أهمية التقارير التي تتحدث عن رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعند سؤاله بعد حفل الكرة الذهبية قال بيريز عن مستقبل الفرنسي: "الشائعات حول مبابي؟ أنا لست متعبًا فقط، لم أعد أقرأ حتى ما يقال عن هذا الموضوع".

وأضاف: "قضينا صيفًا جيدًا، الآن لا معنى للأمر، أمامنا مستقبل رائع مع فينيسيوس ورودريجو، نجمان يمكنهما الفوز بالكرة الذهبية". (طالع التفاصيل)