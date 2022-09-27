أخبار ريال مدريد: برشلونة يتفق مع أسينسيو وبيلينجهام يعلن عن رغبته

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022:

برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

ريال مدريد يفكر في قطع إعارة دياز

نيوكاسل ينضم لسباق التعاقد مع أسينسيو

بيلينجهام يختار الانضمام إلى ريال مدريد

برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة برشلونة، في حسم صفقة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب المعلومات الصادرة من شبكة راديو"RAC1" فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مسبق مع ماركو أسينسيو للتوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملكي.

ريال مدريد يفكر في قطع إعارة دياز

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد، يفكر في قطع إعارة براهيم دياز، لاعب الفريق المعار إلى ميلان الإيطالي، لتعويض رحيل نجم الميرينجي المنتظر.

وبحسب ما ذكرته صحفية "آس" الإسبانية فإن إدارة الميرينجي، تفكر في قطع إعارة دياز واستعادته بنهاية الموسم، لتعويض رحيل ماركو أسينسيو المنتظر بعد نهاية عقده.

نيوكاسل ينضم لسباق التعاقد مع أسينسيو

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي نيوكاسل الإنجليزي انضم إلى سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب الميرينجي، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد أسينسيو مع الملكي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيوكاسل انضم إلى سباق التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

بيلينجهام يختار الانضمام إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند قد اختار الانضمام إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن اللاعب الإنجليزي، أفصح عن رغبته في الانضمام إلى صفوف الملكي، عقب رحيله عن دورتموند، ورفض فكرة الانضمام إلى مانشستر سيتي.