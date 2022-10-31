أخبار ريال مدريد: إندريك ينتظر عرض الملكي .. وتفكير في تجديد أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 31 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022:

صحيفة "El Debate" الإسبانية أكدت أن إندريك لاعب نادي بالميراس البرازيلي اتخذ بالفعل قراره بالانضمام إلى ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يعد حلم إندريك منذ كان طفلًا، كما أن جوني كالافات رئيس كشافي ريال مدريد قام بعمل جيد للغاية من أجل بناء علاقة مميزة مع اللاعب وحاشيته في الآونة الأخيرة.

وينتظر إندريك، صاحب الستة عشر عامًا، تقديم ريال مدريد لعرض رسمي إلى بالميراس من أجل التأكيد على رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي عندما يصل إلى الثامنة عشر من عمره، أي في صيف 2024.

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد أزال عقبة هامة في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويأتي ذلك بعد حصول الثنائي إيدير ميليتاو ورودريجو على الجنسية الإسبانية، وهو ما يعني أن ريال مدريد يملك الآن ثلاثة أماكن شاغرة للتعاقد مع لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبعد خروج بريطانيا مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي، أصبح لاعبو المملكة المتحدة يسجلون في إسبانيا على أنهم من خارج أوروبا.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد سيقوم بتسخير كل إمكانياته خلال الفترة المقبلة من أجل إقناع بيلينجهام بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

أكدت صحيفة "أ بولا" البرتغالية أن ريال مدريد لم يتوقف عن مراقبة الإسباني بيدرو بورو، الظهير الأيمن لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ريال مدريد يراقب بيدرو بورو منذ عدة مواسم الآن، ولن يكون من المفاجئ أن يتحرك لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويفكر ريال مدريد جديًا في مستقبل مركز الظهير الأيمن في الفريق، خاصة مع تقدم داني كارباخال في العمر، وسجله المقلق مع الإصابات.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ماركو أسينسيو يقترب من تلقي عرض جديد من ريال مدريد لتجديد عقده مع النادي الملكي.

عقد أسينسيو الحالي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2023، وكان مرشحًا خلال الصيف الماضي للخروج من "سانتياجو برنابيو" مع وجود اهتمام بخدماته من عدة أندية أوروبية.

لكن اللاعب تمكن من عكس وضعه في النادي خلال الفترة الماضية، وأوضح رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ويقدم أداءً جيدًا كلما دخل بديلًا خلال الموسم الحالي.