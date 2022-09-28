أخبار ريال مدريد: إصابة مودريتش وأندية إيطاليا ترفض دياز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 28 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022:

أندية الدوري الإيطالي ترفض مهاجم ريال مدريد

إصابة مودريتش لن تمنعه من المشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم موهبة فلامنجو

تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع بيلينجهام

أندية الدوري الإيطالي ترفض مهاجم ريال مدريد

كشف موقع " SempreInter" عن قيام ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد بعرض نفسه على بعض أندية الدوري الإيطالي كلاعب حر الصيف القادم.

وأوضح أن وكيل دياز طرح فكرة ضمه على ميلان وإنتر، ولكن الرد جاء سلبيًا ليضطر اللاعب للبحث عن أهداف أخرى.

إصابة مودريتش لن تمنعه من المشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية أن الإصابة التي تعرض لها لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد لن تمنعه من المشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو، منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مدة غياب مودريتش عن الملاعب ستصل إلى 10 أيام، وسيكون قادرًا على المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم موهبة فلامنجو

أكدت تقارير صحفية عن رغبة ليفربول، في التعاقد مع جواو جوميز، لاعب فلامنجو البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة ليفربول تنوي دفع الشرط الجزائي للاعب الشاب والبالغ قيمته 53 مليون جنيه إسترليني، للتغلب على ريال مدريد الذي أظهر اهتمامه أيضًا بضم اللاعب.

تشيلسي ينضم لسباق التعاقد مع بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية، عن دخول تشيلسي في سباق التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن تشيلسي يريد التعاقد مع بيلينجهام، الذي يعتبر ريال مدريد، ضمن الأهداف الأساسية للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.