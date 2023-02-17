أخبار ريال مدريد: اهتمام بنجم نابولي وتوتنهام يدرس التعاقد مع مودريتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 17 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 17 فبراير 2023:

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم نابولي

أنشيلوتي يصدم أسينسيو

توتنهام يدرس التعاقد مع مودريتش

ريال بيتيس يدخل في مفاوضات لضم سيبايوس

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب " 90min" فإن نابولي لن يتخلي عن اللاعب في الفترة القادمة، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

أنشيلوتي يصدم أسينسيو

صدم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ماركو أسينسيو، لاعب الميرينجي، عند الحديث عن تجديد عقده.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن أنشيلوتي تحدث عن تجديد اللاعب الإسباني، وقال إنه ليس مهتمًا إذا كان أسينسيو سيجدد عقده مع مدريد أم لا.

توتنهام يدرس التعاقد مع مودريتش

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة توتنهام في التعاقد مع لوكا مودريتش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لصيغة لتجديد العقد، وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن توتنهام قد يتعاقد مع النجم الكرواتي في حال عدم تجديد عقده مع الميرينجي.

ريال بيتيس يدخل في مفاوضات لضم سيبايوس

كشفت تقارير صحفية، عن دخول ريال بيتيس، في مفاوضات مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد سيبايوس، مع الميرينجي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، ويسعى ريال بيتيس لاستعادة خدمات اللاعب الإسباني، ودخل بالفعل في مفاوضات معه لإقناعه بالعودة بداية من الموسم القادم.