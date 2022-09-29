أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم كانسيلو ويوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 29 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022:

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كانسيلو

يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع أسينسيو

إنتر يقطع الطريق على ريال مدريد لضم شكرينيار

بيريز يفتح الباب من جديد للتعاقد مع مبابي وهالاند

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كانسيلو

ذكرت صحيفة "آس" أن إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف الملكي ضم الظهير الطائر الصيف المقبل بحسب التقرير، لتعزيز الجانب الدفاعي في الفريق.

يوفنتوس ينضم لسباق التعاقد مع أسينسيو

كشفت تقارير صحفية، عن دخول يوفنتوس في سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لتعزيز هجومه بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم الحالي.

إنتر يقطع الطريق على ريال مدريد لضم شكرينيار

كشفت تقارير صحفية أن إدارة إنتر، قطعت الطريق على ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ميلان شكرينيار، لاعب النيراتزوري، بعد نهاية عقده مع فريقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" فإن إدارة إنتر دخلت في مفاوضات مع مدافعها لتجديد العقد، والأمور تسير باتجاه الموافقة بين الطرفين.

بيريز يفتح الباب من جديد للتعاقد مع مبابي وهالاند

بحسب "إل شيرينجيتو"، لا يمانع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التحرك مجدداً لضم كيليان مبابي أو إرلينج هالاند.

وقال البرنامج الإسباني الشهير إن رئيس ريال مدريد أدلى بتلك التصريحات أثناء الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت هذا الأسبوع.