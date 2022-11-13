أخبار ريال مدريد اليوم: هازارد يقترب من ميلان .. وتحرك لضم ظهير بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني و روديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022:

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أن ريال مدريد على أعتاب التخلي عن البلجيكي إيدين هازارد والسماح له بالرحيل إلى نادي ميلان.

ويعد ميلان، بطل الدوري الإيطالي، هو أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ولم يتمكن هازارد من التألق مع ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019، واللاعب يفكر بالفعل في تغيير الأجواء.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب الجناح الأرجنتيني الشاب جيانلوكا بريستاني، صاحب الستة عشر عامًا.

ويلعب بريستاني حاليًا مع فريق فيليز سارسفيلد، ومع اهتمام ريال مدريد بضمه، فإن الجناح الشاب مهتم للغاية بالانتقال إلى إسبانيا.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر أن يكون البرازيلي الشاب ماتيوس ناسيمينتو مهاجم نادي بوتافوجو.

ناسيمينتو يعد من بين أكثر اللاعبين الذين يتلقون الإشادة من قبل كشافي ريال مدريد، ويرون أنه يملك موهبة مماثلة لموهبة فينيسيوس جونيور وردريجو نجمي النادي الملكي.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فقد انضم ريال مدريد إلى طابور الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الفرنسي بنجامين بافارد ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني.

الظهير الفرنسي أكد أنه يبحث عن تجربة جديدة والانتقال إلى بلد آخر، ومنذ ذلك الحين والعديد من الأندية مهتمة بالحصول على خدماته.

ويواجه ريال مدريد منافسة قوية من عدة أندية، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام، ويوفنتوس الإيطالي.