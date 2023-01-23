أخبار ريال مدريد اليوم: كييزا على رادار "الملكي" .. وتحرك لدعم الدفاع

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 23 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 23 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 23 يناير 2023:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت عن وجود رغبة لدى ريال مدريد في التعاقد مع الإيطالي فيديريكو كييزا نجم نادي يوفنتوس.

كييزا يعيش موسمًا صعبًا مع الإصابات في يوفنتوس، أضيف إليه مؤخرًا تراجع النادي إلى المركز العاشر بعد قرار خصم 15 نقطة من "السيدة العجوز" في الدوري الإيطالي.

ريال مدريد يرغب في زيادة قوته الهجومية، ويرى أن كييزا سيكون قادرًا على دعم كتيبة كارلو أنشيلوتي بأفضل طريقة ممكنة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن داني سيبايوس يحلم بتجديد عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد لم يقدم عرضًا جديدًا إلى سيبايوس حتى الآن، حيث يقوم النادي بعمل دراسة وتحليل لحاجات الفريق، في ظل تواجد فيديريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا، وأوريليان تشواميني كقطع محورية في خط الوسط.

ويرغب سيبايوس في التألق مع ريال مدريد، حيث برز اللاعب كبديل في المباريات الأخيرة، ويرى أنه قادر على شغل مكان أساسي إذا ما حصل على فرصة.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد في مفاوضات مفتوحة مع ماركو أسينسيو لتجديد عقده في "سانتياجو برنابيو".

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرى النادي الملكي أنه لا يمكن خسارة اللاعب الذي بدأ استعادة مستواه الجيد في الآونة الأخيرة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب وضعية بيدرو بورو الظهير الأيمن لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

التقرير أشار إلى أن عقد بورو مع سبورتينج يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 45 مليون يورو، ويعد اللاعب هدفًا لأندية مانشستر سيتي وتوتنهام.

ومع بحث ريال مدريد عن ظهير أيمن بديل لنجمه داني كارباخال الذي يعاني من الإصابات، ورغبة النادي في ضم ظهير جديد، فإن بورو برز كهدف يمكن التعاقد معه.