أخبار ريال مدريد اليوم: نيوكاسل ومانشستر يونايتد في صراع على بنزيما .. وتحرك لضم نجم نابولي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 22 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 22 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 يناير 2023:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين يتصارعان للحصول على خدمات الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد.

عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهناك رغبة من الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد في القيام بأي شيء للتعاقد معه.

لكن على الجانب الآخر، فإنه في حالة تأهل نيوكاسل يونايتد إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فإن النادي الإنجليزي سيحاول ضم بنزيما لتدعيم صفوفه، وسيدفع له أي راتب يرغب فيه.

صحيفة "إل ناسيونال" أكدت وجود رغبة لدى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الحصول على خدمات الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد.

عقد كروس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتوجد نية لدى اللاعب في الاعتزال بقميص النادي الملكي.

لكن بعيدًا عن اهتمام إنتر ميامي، فإن هناك عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى تفكر في التعاقد مع كروس، مثل مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت أن مانشستر سيتي اقتحم سباق التعاقد مع جود بيلينجهام نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وأصبح في مقدمة الأندية الراغبة في الحصول على الإنجليزي الدولي.

التقرير أشار إلى أن مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول وريال مدريد في سباق التعاقد مع بيلينجهام، وأن النادي مستعد لدفع 160 مليون يورو لضمه من دورتموند.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قدم عرضًا أوليًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

ريال مدريد يرى أن أوسيمين يمكن أن يكون خليفة كريم بنزيما في قيادة هجوم النادي الملكي.

إلا أن التقرير شدد على أن نابولي لن يقبل ذلك العرض، وأنه يقيم نجمه النيجيري بحوالي 80 مليون يورو.