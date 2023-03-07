تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023:

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في أخبار نادي برشلونة، كشف أن جورج مينديش وكيل أعمال ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد قد عرض اللاعب بالفعل على النادي الكتالوني.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن النادي لم يبدأ بعد المحادثات لتجديد عقده.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن ريال مدريد عقد مجموعة من الاجتماعات في الآونة الأخيرة مع معسكر البلجيكي إيدين هازارد بشأن مستقبل اللاعب مع النادي بعد نهاية الموسم الحالي.

البلجيكي لم يلعب في الدوري الإسباني منذ سبتمبر الماضي، ويعد في آخر قائمة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب، ويبدو أن تلك الرغبة تتوافق مع نية اللاعب الذي سيرحل إذا وصله عرض مناسب في الصيف المقبل.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي رافاييل لياو نجم ميلان الإيطالي قد عرض اللاعب بالفعل على ريال مدريد، لكن إتمام الصفقة مستبعد في الوقت الحالي.

ريال مدريد يملك بالفعل البرازيلي فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر، والذي يعد من بين أفضل اللاعبين الشباب في العالم، وهو نفس مركز لياو.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يركز كافة جهوده حاليًا للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة ستكلف 120 مليون يورو على أقل تقدير.

موقع "فوت ميركاتو" أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش يقترب أكثر نحو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب يملك بالفعل عرضًا مغريًا من النصر السعودي.

التقرير يأتي عطفًا على ما نشرته صحيفة "relevo" الإسبانية أن ريال مدريد لديه شكوك حول تجديد عقد مودريتش لسببين، الأول هو ذهابه المستمر للعب مع منتخب كرواتيا في كل توقف الدولي، والسبب الثاني هو الرغبة في تجديد خط وسط الفريق.