أخبار ريال مدريد اليوم: كريم بنزيما يقترب من الرحيل .. وعودة رافاييل فاران!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 26 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 26 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 26 مارس 2023:

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي كشف أن الفرنسي كريم بنزيما قد ينهي مسيرته في ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

بنزيما، الذي قضى 14 عامًا في ريال مدريد ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق على تجديد العقد لموسم إضافي.

التقرير أشار إلى أن روما الإيطالي يراقب الوضع عن كثب، وقد يتحرك للتعاقد مع النجم الفرنسي، خاصة بعد التعاقد مع شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية التي ترعى بنزيما، والتي ستكون طرفًا محوريًا في إتمام الصفقة.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب الهولندي بارت فيربروجن حارس مرمى نادي أندرلخت البلجيكي تمهيدًا للتعاقد معه.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرى أن الهولندي الشاب يمكن أن يحل محل الأوكراني أندريه لونين، الذي يسعى للرحيل عن النادي الملكي من أجل الحصول على دقائق للعب.

ويقدم فيربروجن أداءً مثاليًا مع أندرلخت، وحصل على استدعاء للعب مع منتخب هولندا في فترة التوقف الدولي، وتقدر قيمته بحوالي خمسة ملايين يورو.

تحدث إدينالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن حقيقة اقتراب كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد من تدريب السامبا بالفترة المقبلة.

وقال رودريجيز، لشبكة"رويترز" إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيكون خيارًا واضحًا لشغل منصب المدرب البرازيلي إذا أصبح متاحًا في نهاية الموسم الأوروبي.

ويرغب رئيس الاتحاد في حسم ملف المدرب الجديد مبكرًا قبل فترة التوقف الدولي التالية في يونيو حتى يتمكن المدرب من اختيار الفريق والبدء في الظهور لأول مرة. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي رافاييل فاران قد يعود إلى فريقه السابق، ريال مدريد في المستقبل القريب.

المدافع الفرنسي أكد أن يتطلع إلى إنهاء مسيرته الكروية في أحد أندية، مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو لانس، وهي الأندية التي سبق له اللعب معها.

وقال فاران في تصريحات لمجلة "جي كيو" الشهيرة: "لن يكون هناك فريق آخر، سأنهي مسيرتي في ريال مدريد أو في مانشستر يونايتد أو في لانس، لا أنوي الإسراع، لكن إلى أي مدى. كلما اقتربت من 30 عامًا، كلما فكرت في الأمر أكثر".

تمتع مدافع لوس بلانكوس السابق بمهمة ناجحة إلى حد ما في العاصمة الإسبانية ويمكنه العودة إلى سانتياجو برنابيو في فترة ثانية.