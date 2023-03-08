أخبار ريال مدريد اليوم: فرصة للتعاقد مع جواو كانسيلو .. واجتماع جديد مع ممثلي جود بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 8 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 مارس 2023:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني يفكر جديًا في عدم تفعيل خيار شراء البرتغالي جواو كانسيلو، وإعادته من جديد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ومن جانبها كشفت صحيفة "كواترو" الإسبانية أن كانسيلو كان يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في المقام الأول في يناير الماضي، لكن النادي الملكي لم يأخذ الأمر على محمل الجد.

ومع تزايد احتمالية عودة البرتغالي إلى مانشستر سيتي، ورغبة النادي الإنجليزي في التخلص منه، فإن ريال مدريد قد يتحرك للتعاقد معه في الصيف المقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ناديي آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي قد عقدا محادثات مع ممثلي ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

التقرير يشير إلى أن أسينسيو غاضب للغاية من قلة دقائق لعبه في الآونة الأخيرة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وعازم على الرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

موقع "The Athletic" كشف عن اجتماع إيدين هازارد مع إدارة ريال في شهر فبراير الماضي، من أجل حسم مصيره بشكل نهائي قبل الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلى الرغم من عدم الخروج من الاجتماع بقرار نهائي، إلا أن هازارد اتفق مع ممثليه على البقاء في مدريد لأسباب مهنية وشخصية متنوعة.

ويسير بذلك هازارد الذي يحظى بتقدير هائل في غرفة ملابس ريال مدريد، في نفس الطريق الذي اتخذه زميله السابق جاريث بيل، حيث قرر الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية عقده رغم خروجه التام من تشكيل الفريق، لينتهي به الأمر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي قبل اعتزال كرة القدم بشكل كامل في يناير الماضي.

موقع "فوت ميركاتو" أكد أن ممثلي ريال مدريد التقوا مع وكيل ووالد جود بيلينجهام نجم وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء في العاصمة الإنجليزية لندن.

وحسب التقرير، فإن اللقاء جاء قبل مباراة دورتموند أمام تشيلسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير أن جوني كالافات مدير التوظيف في ريال مدريد اجتمع مع والد بيلينجهام لعرض مشروع النادي الملكي على اللاعب الدوري الإنجليزي.