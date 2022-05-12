أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة لياو المجانية .. ونصيحة فان دايك إلى جاكبو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022:

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع النجم البرتغالي رافاييل لياو إلا في حالة عدم تجديد عقده مع ميلان الإيطالي.

ريال مدريد يرغب في ضم لياو بالمجان في صيف 2024 عندما ينتهي عقده مع "الروسونيري" ولن يخاطر بالدخول في حرب مزايدة من أجله.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرى أن لياو قد يكون الخليفة المنتظر للفرنسي كريم بنزيما في قيادة خط هجوم ريال مدريد، إلا أن النادي الملكي لا ينوي دفع قيمة فسخ عقده مع ميلان، والتي تصل إلى 150 مليون يورو.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التقى مع ممثلي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في قطر خلال بطولة كأس العالم 2022، لمناقشة مستقبل اللاعب.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يرى أن ميلينكوفيتش سافيتش سيكون البديل المثالي للألماني توني كروس الذي قد يرحل عن النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي.

كما أن ريال مدريد يرى فيه بديلًا أقل سعرًا وأكثر خبرة من الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر في التحرك للتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر الإيطالي، ليدعم داني كارباخال في مركز الظهير الأيمن.

دومفريس يقدم أداءً مبهرًا رفقة منتخب هولندا في كأس العالم 2022، وساعد "الطواحين" على التأهل إلى ربع نهائي المونديال بتألقه في مباراة دور الستة عشر أمام الولايات المتحدة.

إنتر من جانبه يرغب في استغلال الاهتمام المحيط بنجمه خلال كأس العالم، وقد يطلب مبلغًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

طلب فيرجيل فان دايك نجم منتخب هولندا من زميله في "الطواحين" كودي جاكبو أن يتجاهل اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته، وأن يركز على اهتمام ريال مدريد.

فان دايك قال بعد فوز هولندا على الولايات المتحدة في ثمن نهائي كأس العالم: "هل مانشستر يونايتد وريال مدريد على نفس المستوى؟ مع كامل الاحترام لا بالطبع".

وأضاف عن جاكبو: "بالتأكيد أفكر في أنه يجب أن يتخذ الخطوة التالية، وأشعر أنها قد تحدث، سواء في الشتاء أو في الصيف المقبل".