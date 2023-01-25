أخبار ريال مدريد اليوم: رحيل ماريانو .. وتحديد الظهير الايمن

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 25 يناير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 يناير 2023:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يدرس بالفعل خيارات تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن هناك لاعب واحد فقط تم اتخاذ القرار بشأنه، وهو المهاجم ماريانو دياز.

ريال مدريد قرر أن يترك المهاجم يرحل بالمجان في نهاية الموسم، وعدم تقديم عرض لتجديد عقده في "سانتياجو برنابيو".

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد تلقى عرضًا لا يمكن رفضه من نادي النصر السعودي.

لكن الصحيفة أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع شخصيًا مع الكرواتي لتحديد مستقبله.

التقرير أشار إلى أن فكرة مودريتش واضحة للغاية، حيث يرغب في الاعتزال بقميص ريال مدريد، كما أن الشائعات التي تتحدث عن رفض النادي لتجديد عقد الكرواتي لا أساس لها.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرى أن الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا لا يمكن المساس به، وهو في نفس مكانة توني كورس ولوكا مودريتش.

وارتبط الفرنسي الشاب مؤخرًا بعدد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها آرسنال وتشيلسي، لكن ريال مدريد يرى أن كامافينجا هو مستقبل خط وسط النادي الملكي، ولن يفرط فيه تحت أي ظرف.

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن ريال مدريد يضع الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر على رأس قائمة اهتماماته لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

التقرير أشار إلى أن إنتر يرغب في الحصول على 40 مليون يورو نظير التخلي عن دومفريس في الصيف المقبل.

ويعي ريال مدريد تمامًا وجود نواقص في صفوفه، ويعد مركز الظهير الأيمن أحد المناطق التي تحتاج إلى تدعيم، بالنظر إلى سجل إصابات داني كارباخال المقلق.