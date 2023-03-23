أخبار ريال مدريد اليوم: حقيقة عودة جوزيه مورينيو .. وخطة لضم كيليان مبابي وإرلينج هالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 23 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 23 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 مارس 2023:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو لن يعود إلى ريال مدريد من أجل قيادة الفريق من جديد في الموسم المقبل.

مدرب روما الإيطالي تولى تدريب ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، وخرجت تقارير تفيد بأن النادي يفكر في عودته من جديد.

ويأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ محليًا.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن ريال مدريد قرر دخول سباق التعاقد مع فلوريان فريتز نجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

ريال مدريد كان يراقب اللاعب منذ فترة حتى تعرض لإصابة قوية في الركبة، لكن النادي الملكي معجب بعودة فريتز وقرر المنافسة للحصول على توقيعه.

خرج كارلوس مورينيو رئيس نادي سيلتا فيجو للرد على اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات جابري فيجا نجم وسط فريقه.

وقال مورينيو: "ريال مدريد لم يسألنا عن فيجا، وبالتالي لا نعلم إذا ما تواصلوا معه".

وأضاف: "هناك 4 من أفضل 10 أندية في الدوري الإنجليزي سألتنا عن وضع جابري فيجا".

رسم نادي ريال مدريد خطة التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي بشكل مُحكم وبالزمن الذي سيسمح له بذلك بغض النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أم لا، فكلاهما قد يصل لمدريد في صيف واحد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند في صيف 2024 لأنه الوقت الذي سيبدأ فيه تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي والتي تتوقع الصحيفة الإسبانية أن يكون بين 220 إلى 240 مليون يورو. (طالع التفاصيل)