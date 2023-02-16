أخبار ريال مدريد اليوم: تحرك لضم ظهير مانشستر يونايتد .. وتجديد عقد براهيم دياز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 16 فبراير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 16 فبراير 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 16 فبراير 2023:

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن وجود اهتمام من ريال مدريد بالحصول على خدمات البرتغالي ديوجو دالوت ظهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يرغب في استغلال حقيقة أن عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2024، والتقدم للتعاقد معه بسعر أقل من قيمته السوقية، أو الانتظار للعام القادم والتعاقد معه بالمجان إذا لم يجدد عقده.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن ريال مدريد اقترب من إغلاق صفقة استعادة فران جارسيا الظهير الأيسر لنادي رايو فاييكانو.

رومانو أكد أن ريال مدريد اتفق بالفعل مع رايو على عودة فران جارسيا، وأن النادي الملكي سيدفع خمسة ملايين يورو فقط لاستعادة اللاعب، بالنظر لامتلاكه نسبة 50% من حقوق اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقع فران جارسيا عقود انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد خلال اليومين المقبلين، على أن يمتد العقد بين الطرفين إلى خمس سنوات مقبلة.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن نادي ميلان يعتقد أن الفرصة لا تزال قائمة للتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد على التجديد، وهو ما يزيد من اعتقاد ميلان بإمكانية إتمام الصفقة.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي لتجديد عقد براهيم دياز صانع الألعاب المعار إلى ميلان.

التقرير أكد أن دياز، الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى 2025، يرغب في النجاح مع ريال مدريد، ولذلك لديه استعداد لتجديد عقده حتى 2027.

ورغم النجاح الذي حققه دياز في ميلان، ورغبة النادي الإيطالي في الاحتفاظ بخدماته بصورة دائمة، إلا أن ريال مدريد يرى أن مستقبل اللاعب في "سانتياجو برنابيو".