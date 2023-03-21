أخبار ريال مدريد اليوم: تحديد خيارات دعم الهجوم .. وراؤول جونزاليس ينتظر فرصة تدريب الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور تغيرت مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يريد تقوية خط الهجوم، بعد الاتهامات التي طالت الإدارة بالاعتماد المفرط على الفرنسي كريم بنزيما، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

الصحيفة أشارت إلى أن هناك اسمان قد اكتسبا بالفعل قوة في غرف إدارة ريال مدريد، هما الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وهاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي.

ويعي ريال مدريد أن التعاقد مع واحد من الثنائي يتطلب استثمارًا كبيرًا، ويمكن أن يعني ضمنيًا رحيل بنزيما الفوري على النادي، لأنه لا يبدو أن واحدًا من الثنائي سيقبل فكرة تقاسم الهجوم مع الفرنسي.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب عن كثب وضعية الألماني كاي هافيرتس مع تشيلسي الإنجليزي.

المهاجم الألماني لم يتمكن من إحداث التأثير المطلوب في "ستامفورد بريدج" منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2020.

ومع قدرة هافيرتس على الأداء بشكل جيد في كل مراكز خط الهجوم، فإنه قد يكون صفقة ممتازة للفريق الملكي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن ريال مدريد ناقش بالفعل شروط العقد الجديد مع ماركو أسينسيو، في انتظار قرار اللاعب.

عقد أسينسيو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى الرغم من أنه لا يلعب أساسيًا بصفة منتظمة، إلا أنه يقدم أداءً جيدًا كلما شارك في المباريات.

اصحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن راؤول جونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا سيكون جاهزًا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول إذا حصل على الفرصة.

راؤول، الذي يعد من أبرز أساطير ريال مدريد، يقدم أداءً جيدًا مع فريق كاستيا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، حيث يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط فقط عن الصدارة.

كما تمكن راؤول خلال مسيرته التدريبية من قيادة فريق ريال مدريد تحت 18 عامًا إلى لقب دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2019-20.